A Federação Portuguesa de Futebol emitiu esta quinta-feira um comunicado a enunciar em que situações é que o árbitro pode explicar ao público, em direto, as suas decisões, através da instalação sonora dos estádios, como o Maisfutebol já tinha adiantado em tempo oportuno.

A medida, que já tinha sido pedida pelo Conselho de Arbitragem há um ano, agora aprovada pela FIFA e pelo International Board, vai ser testada nas competições nacionais onde o sistema VAR já é utilizado.

Assim, as comunicações do árbitro ocorrerão em duas situações específicas:

- em todos os lances em que o árbitro se dirija à zona de revisão do VAR;

- e nos lances de revisão factual (como por exemplo foras-de-jogo ou infrações cometidas dentro ou fora da área, para assinalar ou não um pontapé de penálti).

Esta medida será aplicada nas competições onde o sistema VAR está implantado, designadamente as duas ligas profissionais, Liga BPI, Taça da Liga, Taça de Portugal, Supertaça e fase final da Liga 3.

O CA fica agora a aguardar que a Liga indique os estádios que reúnem condições técnicas para aplicar a medida, numa primeira fase ainda em modo de teste, o mais rapidamente possível.

Entretanto, o presidente do Conselho de Arbitragem, José Fontelas Gomes, congratulou-se com a decisão da FIFA e do IFAB: «É uma grande conquista da arbitragem portuguesa e uma excelente notícia para o futebol português e para os adeptos em geral. A partir de agora, os árbitros estarão autorizados a explicar ao vivo, o que decidiram e porque o fizeram após uma revisão. Desta forma, todas as pessoas que estão no estádio a assistir ao jogo, e mesmo via televisão, ficarão mais esclarecidas. Era um objetivo nosso e tínhamos, aliás, sido os primeiros a fazer esse pedido à FIFA e ao IFAB», destacou o máximo responsável pela arbitragem.