O Sporting oficializou esta quarta-feira a contratação do treinador Filipe Çelikkaya que, tal como o Maisfutebol já tinha revelado, deixou o Shakhtar Donetsk de Luís Castro para assumir o comando da equipa B dos leões que, na próxima temporada, regressa ao ativo no Campeonato de Portugal.

O treinador de 36 anos assinou um contrato válido por três temporadas e já esteve esta quarta-feira em Alvalade. Trata-se, afinal de contas, de um regresso a casa, uma vez que Çelikkaya já tinha treinado a equipa de sub-19 do Sporting entre 2015 e 2017.

«Estou muito feliz por estar de volta. Era algo que ambicionava. Surgiu esta oportunidade e tentei resolver a minha situação profissional no meu clube anterior. É um regresso a casa e o regresso de uma equipa B que estava extinta. A emoção é grande, assim como a felicidade por encontrar pessoas com as quais privei durante algum tempo na Academia Sporting. Estou desejoso de voltar a trabalhar», contou o técnico nas plataformas do clube.

Çelikkaya liderou a equipa de sub-19 à conquista do título, em 2016/17, antes das passagens pelo Desp. Chaves (2017/2018), Vitória Guimarães (2018/2019) e Shakhtar Donetsk (2019/2020). «Fomos campeões nacionais de juniores nesse ano e essa geração deu muitos frutos à equipa principal. Foi o momento ideal para voltar a casa, ter um desafio diferente e reencontrar jogadores que hoje já são adultos e querem construir um caminho. Vou ajudá-los nisso», garantiu.

Çelikkaya pespetivou ainda a relação entre a equipa B e o plantel principal. «Um Clube como o Sporting só faz sentido se houver articulação entre todos os escalões. Esse trabalho é muito bem feito porque se não fosse os jogadores não estavam a aparecer na equipa principal. Há resultados de toda a estrutura que trabalha na Academia Sporting diariamente. Essa coordenação é feita de uma forma natural com o Rúben Amorim e com todos os outros treinadores que pertencem aos quadros da Academia», concluiu.