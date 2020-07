Filipe Çelikkaya explicou os motivos que o levaram a deixar a equipa técnica de Luís Castro no Shakhtar Donetsk para assumir a equipa B do Sporting, tal como o Maisfutebol tinha noticiado.



«Vou regressar a Portugal, a minha casa. Vou treinar jogadores que treinei na equipa de sub-19. Vou tornar-me treinador principal da equipa B do Sporting e a minha função será preparar os jogadores para a equipa principal. A vida oferece-nos vários desafios constantemente: já trabalhei como treinador principal no passado, depois como adjunto, percorri um longo caminho em competições de nível superior, tanto em Portugal, como na Ucrânia, e agora tenho a oportunidade de voltar à minha terra natal e assumir o comando da equipa B. Tenho a certeza que os últimos anos que passei com Luís Castro ajudaram-me a conseguir o lugar», referiu, em declarações ao site oficial dos ucranianos.



O técnico de 35 anos esclareceu ainda como reagiu Luís Castro quando soube que ia perder um dos seus braços direitos.



«A nossa relação sempre foi muito aberto. Eu e o Vítor Severino trabalhamos com o Luís Castro desde o Desp. Chaves. Juntos percorremos um caminho difícil e atingimos um nível elevado. A nossa conversa foi o mais amigável possível. Desejamos um ao outro o melhor e boa sorte em tudo. Sei que o Luís vai estar a torcer pelo meu sucesso, tal como ficarei encantado com o sucesso dele. Tenho a certeza que o Luís continuará a ter sucesso porque é um grande treinador e muito boa pessoa. Lembro-me que quando começámos a trabalhar juntos, fomos jantar a um restaurante na Figueira da Foz e disse-lhes: 'Mister, em três ou quarto anos, vai ser campeões'. Não sabia é que iríamos ser campeões na Ucrânia! Ficarei sempre feliz por ver o Luís Castro erguer troféus», afirmou.