Filipe Çelikkaya está de saída da equipa técnica do Shakhtar Donetsk, para assumir o comando da equipa B do Sporting, mas a formação ucraniana já encontrou um substituto em Portugal.

Ao que o Maisfutebol apurou, a equipa técnica liderada por Luís Castro será reforçada com Pedro Brito, que nos últimos anos tem estado integrado nos quadros do Vitória de Guimarães.

Foi no emblema minhoto que colaborou com Luís Castro, de resto, que agora reencontra na Ucrânia, onde vai integrar uma equipa técnica que inclui ainda os portugueses Vítor Severino, João Brandão, António Ferreira e José Costa, para além de José Boto, «chief scout» do tetracampeão.

[artigo corrigido: por lapso era feita referência a Rui Pinheiro, também dos quadros do V. Guimarães, como novo elemento da equipa técnica do Shakhtar Donetsk, e não Pedro Brito]