Há um novo Ricardo Quaresma no Sporting. O filho do internacional português integrou a formação do clube de Alvalade seguindo as pisadas do orgulhoso pai que deu a notícia através das redes sociais.

«Diz que quer seguir o caminho do pai. Ser como o pai. Eu espero que ele seja melhor que o pai e que trabalhe para ser campeão a vida toda», escreveu Ricardo Quaresma sobre o filho que tem o mesmo nome e as mesmas ambições do pai.