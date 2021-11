Após dois dias de folga, o plantel do FC Porto voltou a treinar no Olival.



Na sessão que marcou o arranque da preparação para o jogo frente ao Feirense, Sérgio Conceição viu Marcano dar mais um passo ruma à recuperação plena. O defesa espanhol evoluiu para treino integrado condicionado enquanto Wendell e Uribe fizeram treino condicionado. Por sua vez, Francisco Conceição fez tratamento e trabalho de ginásio a uma lesão no ombro direito que o impediu de representar os sub-21.



O técnico portista não pôde contar com 11 jogadores que estão ao serviços das respetivas seleções: Diogo Costa e Pepe (Portugal), João Mário, Vítor Ferreira e Fábio Vieira (Portugal Sub-21), Nanu (Guiné-Bissau), Mbemba (RD Congo), Zaidu (Nigéria), Marko Grujic (Sérvia), Luis Díaz (Colômbia) e Tecatito Corona (México).



O FC Porto volta a treinar esta quinta-feira, às 10h30, no Olival. A partida ante os fogaceiros, vice-líderes da II Liga, está agendada para as 20h15, do dia 20 de novembro.