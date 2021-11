Com um terço de Liga 2021/22 já disputado (por arredondamento, uma vez que a prova tem 34 jornadas), é o momento ideal para estabelecer uma comparação entre os pontos acumulados pelas equipas na presente temporada e na anterior.

Observando os números, há formação com claro sinal positivo, começando pelo FC Porto, atual líder do campeonato. Na época passada, à 11.ª jornada, os dragões contabilizavam 25 pontos e estavam na terceira posição, atrás de Sporting e Benfica. Agora, estão na frente com 29.

Curiosamente, o campeão Sporting tem os mesmos pontos que em 2020/21 e o Benfica acumula mais um, mas está apenas no terceiro lugar.

O Estoril, atual quarto classificado, merece o aplauso pelo desempenho após a subida de divisão. Porém, por comparação com a época passada, a melhoria mais significativa vem do Algarve, com o Portimonense e contabilizar mais nove pontos.

No plano oposto estão as equipas das ilhas. O Santa Clara, que ocupava a 7.ª posição à 11.ª jornada na temporada transata, tem nesta altura menos sete pontos. O Marítimo surge logo atrás neste quadro de perdas, com seis pontos a menos. Nota ainda para três equipas com menos cinco pontos que na época 2020/21: Sp. Braga, P. Ferreira e Moreirense.



Classificação atual (comparação com época passada):