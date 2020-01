A integração de Francisco Geraldes, regressado ao grupo depois de um empréstimo ao AEK, foi a principal novidade no treino do Sporting desta sexta-feira, a dois da vista a Braga.

O médio de 24 anos regressou de Atenas mais cedo do que estava previsto, já foi inscrito na Liga e esta sexta-feira já esteve às ordens de Silas. Uma sessão que contou ainda com os jovens Nuno Mendes e Anthony Walker.

O guarda-redes Renan Ribeiro já não consta no boletim clínico, ao contrário de Luiz Phellype que, depois de ter sido operado, permanece aos cuidados do departamento médico do clube.