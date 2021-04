Figura do jogo: parabéns Francisco Teixeira!

No dia em que festejou 23 anos, o jovem esquerdino foi determinante na reviravolta do Belenenses frente ao Gil Vicente. Entrou apenas ao intervalo, quando os «azuis» perdiam por 1-0, mas marcou logo o pontapé de canto que acabaria por resultar o empate, assinado por Afonso Sousa. Deu uma nova dinâmica ao ataque da equipa de Petit, sempre muito ativo sobre a esquerda e acabou por marcar o golo da vitória, já em tempo de compensação. O jogo acabou ao som do «parabéns a você», com o jovem jogador a ser saudado por todos os companheiros e equipa técnica. Bela forma de festejar 23 anos.

Momento: aniversariante assina reviravolta

O Gil Vicente tinha acertado duas bolas nos ferros e a contagem dos minutos tinham acabado de passar a barreira dos noventa quando Frederico Teixeira recebeu uma bola de Afonso Taira, com uma boa receção na área, antes de rematar rasteiro e certeiro para o golo da importante vitória do Belenenses.

Outros destaques:

Afonso Sousa

Uma boa exibição e um grande golo, a fazer lembrar o avô António. Na sequência de um pontapé de canto do aniversariante, a defesa do Gil Vicente afastou a bola da área, mas o jovem médio, à entrada da área, desferiu um remate seco e rasteiro que só parou nas redes de Dénis.

Pedro Marques

Uma boa primeira parte, a meter sempre a defesa do Belenenses em sentido, com várias incursões, até ao golo que deu vantagem ao Gil Vicente antes do intervalo. O avançado destacou-se num passe longo de Joel Pereira, contornou Kritcyuk fora da área e, já em desequilíbrio atirou para as redes vazias. Num primeiro instante, a equipa de arbitragem assinalou fora de jogo, mas a equipa já estava a festejar antes de Tiago Martins receber a confirmação do VAR.

Kritcyuk

Mais uma tarde inspirada do guarda-redes russo que conseguiu segurar o empate no melhor período do Gil Vicente, com destaque para uma defesa a um remate de curta distância de Rodrigão que ainda foi ao ferro. Fez ainda uma grande defesa a um remate de Lourency e a outra a um pontapé de Leáutey.

Bruno Ramires

Mais uma vez entrou para ajudar a estabilizar a equipa numa altura em que o Belenenses parecia estar a perder o pé. <entrou muito bem no jogo, tanto no apoio ao ataque, como no apoio à defesa.