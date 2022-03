Os sócios do Sporting elegem este sábado o presidente para os próximos quatro anos e às 16h00 tinham já votado 7 mil sócios, de acordo com informação veiculada pelo clube leonino.

A eleição, a que concorrem o atual líder, Frederico Varandas, à procura do segundo mandato, Nuno Sousa e Ricardo Oliveira, decorre no Pavilhão João Rocha, em Lisboa, até às 20h00, meia hora antes do Sporting-Arouca começar, já depois de os sócios de fora da Área Metropolitana de Lisboa terem tido oportunidade de votar por correspondência.

Em setembro de 2018, Varandas, antigo diretor clínico dos leões, foi eleito o 44.º presidente do Sporting, sucedendo a Bruno de Carvalho, antigo líder destituído do cargo em junho desse ano.

Aí registou-se o ato eleitoral com maior participação de sempre no clube, com 22.510 sócios votantes, com o novo presidente a receber 42,32 por cento dos votos, contra os 36,84 por cento de João Benedito, com José Maria Ricciardi a ter 14,55 por cento, seguido de Dias Ferreira (2,35 por cento), Fernando Tavares Pereira (0,9 por cento) e Rui Jorge Rego (0,51 por cento).

Os sócios vão votar para uma lista única, que engloba os três órgãos sociais do clube, Mesa da Assembleia Geral (MAG), Conselho Diretivo (CD) e Conselho Fiscal e Disciplinar (CFD) e respetivos presidentes.

O Sporting conta com cerca de 54 mil sócios com as quotas em dia para poderem votar nas eleições.