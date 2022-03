Os três candidatos às eleições do Sporting já votaram.

O candidato pela lista C, Nuno Sousa, foi o primeiro a exercer o direito de voto, seguido de Frederico Varandas (lista A) e Ricardo Oliveira (lista B).

Até às 12h30 tinham votado 3.800 sócios, segundo o canal do clube.

Recorde-se que as eleições decorrem no Pavilhão João Rocha até às 20h00. Os sócios leoninos votam para uma lista única, que engloba os três órgãos sociais do clube, Mesa da Assembleia Geral (MAG), Conselho Diretivo (CD) e Conselho Fiscal e Disciplinar (CFD) e respetivos presidentes.