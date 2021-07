Frederico Varandas enumerou os últimos sucessos do Sporting em todas as modalidades, num dia em que o clube comemora o seu 115.º aniversário, percorrendo o seu mandato e destacando a evolução nos últimos três anos que «pareceram trinta». O dirigente destacou a aposta nas infraestruturas e na formação e garante que, sem assumir favoritismos, que o clube vai continuar «competitivo» e vai continuar a crescer.

«115 anos de história, é o último aniversário deste mandato e tenho memória. Gosto de recordar o percurso até aqui. Três anos que pareceram trinta, mas foram três. Gosto de recordar o 112.º aniversário, o mais triste da história do nosso clube. Tudo era triste e muitos vaticinavam um futuro difícil. Após três anos, estamos a viver um dos aniversários mais felizes da história do clube. Nestes três anos ninguém venceu mais do que o Sporting. No futebol, nas modalidades... ninguém venceu mais do que o Sporting», referiu o presidente num discurso no Auditório Artur Agostinho no Estádio de Alvalade.

Um ano especial em que o Sporting colocou ponto final a um longo jejum de dezanove anos no futebol. «Durante anos dizia-se que o Sporting se agarrava às modalidades porque o futebol lhe fugia. Hoje temos orgulho em agarrar-nos ao basquetebol, ao judo, ao futsal, etc, mas também ao futebol. Mas se há coisa a que o Sporting se agarra e não larga são os princípios e os valores, quer na vitória, quer na derrota, e isso é o orgulho dos sportinguistas», acrescentou o presidente verde e branco.

No dia em que o clube foi agraciado pelo Governo com o Colar de Mérito Desportivo, o dirigente deixou um recado. «Num momento de extrema dificuldade, que já o é há mais de um ano, também é importante que não se esqueçam de clubes como o Sporting. Que promove o desporto, um clube que tem milhares e milhares de atletas», frisou, destacando o contributo importante do clube para a delegação olímpica.

«Baixámos orçamentos, mas ganhámos o futuro»

Frederico Varandas sublinhou depois a aposta nas infraestruturas como garante do futuro do clube, apesar dos cortes salariais em todas as áreas. «Neste percurso não chegou aqui nenhum magnata, nenhum parceiro que injetasse milhões. Tivemos de baixar orçamentos, no futebol, nas modalidades... Vencemos? Sim, vencemos e vencemos sobretudo pela competência, rigor e aposta na formação. Baixámos orçamentos, mas ganhámos o futuro», atirou.

Uma aposta clara na melhoria da academia em Alcochete. «Investimos muito no clube. A Academia foi a nossa prioridade e vai ter mais obras, mais um campo. Investimos no Polo Universitário, agora no Estádio e amanhã no Multidesportivo e no Pavilhão João Rocha, onde as modalidades vão ter uma unidade de performance à imagem da Academia», prosseguiu.

Quanto à nova temporada, Varandas garante que a equipa de Ruben Amorim vai defender o título. «Não é agora que vamos alterar o rumo. As pessoas esquecem-se que isto é desporto e no desporto muitas vezes faz-se tudo bem e no final perde-se. Acontece, principalmente quando temos grandes adversários como os nossos dois rivais. Mas se na derrota não alteramos o rumo, na vitória também não. Somos favoritos? Não. Mas uma coisa garanto: estaremos competitivos e continuaremos a crescer como clube. O Sporting deu passos gigantes para acabar com a bipolarização do futebol português. A todos os adeptos, muitos parabéns, estão todos de parabéns», destacou ainda.