Joaquim Evangelista promoveu esta quarta-feira uma conferência de imprensa, em conjunto com a Polícia Judiciária, para apresentar o documento «Dossier: Tráfico Humano», tendo no final da mesma sido confrontado pelos jornalistas com o escândalo das apostas ilegais em Itália.

O presidente do Sindicato de Jogadores não foi de meias palavras e garantiu que também em Portugal existe um crescimento do fenómeno dos resultados manipulados.

«Eu falo com jogadores, falo com dirigentes e falo com treinadores, que todos os dias nos fazem chegar queixas. Não tenho dúvidas que o fenómeno está a crescer em Portugal», começou por dizer.

«Acredito que há resultados manipulados em Portugal e isso representa lucros para muita gente. Não é para jogadores, é para muita gente. Pode ser para jogadores, treinadores, dirigentes ou terceiros. Esse fenómeno existe e está a crescer todos os dias, em Portugal e no mundo.»