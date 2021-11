Galeno. Duas vezes Galeno.

O extremo brasileiro merece um parágrafo só para si pelo (s) golo (s) que deram a vitória ao Sporting de Braga frente ao Portimonense (3-0) no jogo dois mil no escalão principal do futebol português. Apesar de se terem valido da eficácia e inspiração do brasileiro, o triunfo dos bracarenses é indiscutível.

Os minhotos foram melhores que os algarvios e igualaram o Estoril no quarto lugar. Por sua vez, o Portimonense sonhava em ultrapassar o adversário desta noite no quinto posto, mas ficou-se pelo sonho apenas.

A estratégia de Paulo Sérgio era clara. O treinador dos algarvios introduziu mais um homem no meio-campo e manteve a linha de quatro atrás. O objetivo era condicionar o jogo interior do rival – aspeto em que a equipa de Carvalhal é fortíssima. Todavia, não houve tempo para ver aplicada a ideia de Paulo Sérgio.

O Sporting de Braga, que rubricou um arranque fortíssimo, marcou logo aos cinco minutos. Todos temos um plano até levarmos o primeiro golpe, certo? Al Musrati recuperou sobre Carlinhos à entrada da área e lançou Sequeira na esquerda. O lateral encontrou Galeno à entrada da área e este bateu Samuel.

O Portimonense sentiu o golo adversário e demorou até recuperar do enorme soco no estômago. Podia ter ficado fora do jogo até ao quarto de hora não fosse a falta de pontaria de Vitinha – titular pela segunda vez seguida na Liga – na cara de Samuel.

A pouco e pouco, os algarvios foram assentando o seu jogo e criaram, aos 18 minutos, a sua melhor oportunidade na primeira parte. O livre de Carlinhos encontrou a cabeça de Renato Júnior, mas Matheus correspondeu com a defesa da noite.

Após dez minutos de boa réplica do oponente, o Sp. Braga voltou a mandar no jogo com bola – Paulo Sérgio não gostou e fez duas mexidas antes do intervalo-, e criou duas oportunidades para chegar ao 2-0 por Iuri e Al Musrati. Não marcaram o português e o líbio, marcou Galeno. E que golaço!

Logo a abrir a segunda parte, o extremo brasileiro concluiu uma bela jogada coletiva dos bracarenses com um pontapé ao ângulo. Indefensável para Samuel. O Sp. Braga sentiu que tinha a vitória no bolso, baixou o ritmo e permitiu um par de oportunidades ao Portimonense, mas Matheus levou a melhor sobre Nakajima e Marcus.

O Portimonense foi à procura de reentrar na discussão do resultado e acabou por sofrer o 3-0 num lance de contragolpe. Galeno (quem mais?) «meteu a quinta» pela esquerda e cruzou para o desvio certeiro de Mario González. O espanhol soltou lágrimas de alívio – marcou pela primeira vez na Liga.

O resultado poderia ter sido ainda mais expressivo não fosse a perdida de Mario González no período de descontos. 4-0 seria, ainda assim, demasiado pesado para o Portimonense.