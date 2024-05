Apesar de já ter assegurada a permanência na Liga na próxima temporada, o Gil Vicente vai em busca de mais três pontos na última jornada, diante do Estrela da Amadora, um adversário que ainda luta pela fuga ao lugar do play-off de descida.

«A motivação é de fazermos o que mais gostamos e de representar o emblema que trazemos ao peito. Ainda estão três pontos em disputa e um campeonato para acabar. Há que ter respeito pela integridade da competição e por todos os colegas. Iremos lutar por um bom resultado», garantiu Tozé Marreco, em conferência de imprensa.

«Espero um jogo muito difícil, mas sabemos o que temos de fazer. O Estrela tem uma equipa bem organizada, que sabe o que faz. Conheço bem e admiro o trabalho do Sérgio Vieira, mas a situação do adversário não nos diz respeito. Quero sair vitorioso deste jogo», vincou.

O treinador dos gilistas, que continua invicto ao fim de quatro jogos, confessou ainda que já está a preparar a próxima época.

«Assim que a manutenção ficou assegurada [na semana passada], comecei a pensar na próxima época, escrevendo o que queria e a tirar as minhas notas. O planeamento da pré-época já está definido», revelou.

«Sobre a questão do plantel vamos esperar. Há um grupo de jogadores que considero muito competentes e interessantes, mas o mercado é muito difícil. É algo que vamos trabalhar com a direção do clube», adiantou.

Tozé Marreco avançou também que vai olhar com especial atenção para a formação dos barcelenses. «A minha visão de clube é transversal. É preciso planear desde baixo até cima, com uma ideia conjunta do que se pretende fazer. Acredito muito no potencial do Gil Vicente na formação. Temos de desenvolver os nossos jovens e rentabilizá-los.»

O Gil Vicente joga no reduto do Estrela da Amadora este sábado, a partir das 15h30, num jogo que poderá acompanhar AO MINUTO no Maisfutebol.