Declarações do futebolista do Gil Vicente, Fran Navarro, à SportTV, após o empate ante o FC Porto (1-1) no Estádio do Dragão, em jogo da 24.ª jornada da I Liga. O espanhol tornou-se o melhor marcador numa só época do Gil Vicente na I Liga, com 13 golos, ultrapassando os 12 de Ferreira em 2003/2004:

«Estou muito feliz por bater um recorde no Gil Vicente, mas com esta equipa é muito mais fácil, estou muito contente.»

[Jogo depois da expulsão:] «O plano da equipa mudou no minuto um, porque não esperávamos a expulsão, mas a equipa soube adaptar-se às condições e conseguimos um ponto.»

«Esta equipa gosta de ter bola, também temos de estar todos juntos a defender, mas gostamos de ter a bola e é assim que estamos a trabalhar.»

[Manter o quinto lugar:] «Só pensamos no jogo seguinte e nos três pontos.»