A direção do Gil Vicente anunciou que Avelino Dias da Silva será candidato à presidência do clube gilista nas eleições de 1 de fevereiro, encabeçando uma «lista de continuidade».

O empresário de 68 anos é irmão do presidente demissionário Francisco Dias da Silva e vice-presidente dos barcelenses.

As eleições antecipadas, recorde-se, surgiram após a indisponibilidade do atual líder do Gil Vicente, que invocou motivos pessoais para a saída.

Refira-se que Hugo Vieira, antigo avançado dos gilistas, Benfica e Sp. Braga pondera avançar como candidato, tendo Carlitos, outro ex-Benfica, como número dois.