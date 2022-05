Declarações do preparador físico do Gil Vicente, Pedro Guimarães, à SportTV, após a derrota por 4-1 ante o Sporting, em Alvalade, em jogo da 32.ª jornada da I Liga. Guimarães foi o responsável técnico dos barcelenses no banco, fruto dos castigos ao treinador Ricardo Soares e ao adjunto Maurício Vaz:

«O jogo, numa fase inicial, foi dividido e bem jogado. O Sporting é uma grande equipa, atual campeão nacional, com jogadores de grande qualidade e um coletivo excelente, mas estávamos a dividir o jogo, entrámos no jogo. Houve um ou dois lances que acabaram por tirar-nos do jogo. A partir daí, Sporting mais forte, parabéns ao Sporting pelo jogo que fez e nós estamos orgulhosos dos nossos jogadores. Lutaram muito, tentaram muito, mas o Sporting foi superior.»

[Sem Ricardo Soares e sem o adjunto:] «Claro que fica mais difícil, estamos a falar do nosso líder e o líder deve estar sempre no banco. Ainda assim, preparámos o jogo como todos os jogos. Acabámos por não fazer o jogo que queríamos, mas realçar a atitude dos nossos jogadores e estamos aí, vamos lutar até ao fim pelo quinto lugar, que continua a ser um objetivo e cada vez acreditamos mais que podemos consegui-lo.»

«Se vencermos o próximo jogo conseguimos atingir o objetivo. Portanto, estamos confiantes e vamos lutar muito por esse lugar. Penso que vamos dar a resposta já no próximo jogo.»