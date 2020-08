O técnico do Gil Vicente afirmou que a equipa tem de ser competente no que faz e focada em si mesmo para consolidar o clube na Liga.



«Vamos manter o foco só em nós e estar muito preocupados em haver competência naquilo que fazemos. Depois, sermos competitivos e entrar em qualquer terreno de jogo com a ambição de ganhar, sendo humildes o suficiente para saber que teremos adversários de enorme qualidade», disse Rui Almeida, em conferência de imprensa.

O sucessor de Vítor Oliveira revelou que quer entusiasmar os adeptos, embora o objetivo passe por ganhar jogos.

«Em traços gerais, queremos construir e jogar juntos em qualquer lugar do campo, com apoios constantes à bola. No futebol, é necessário pensar em ganhar, mas gostava muito que o adepto terminasse o jogo e ficasse ansioso pelo próximo. Isso era gratificante, não só porque ganhamos, mas pelo conteúdo que deixamos em campo», sustentou.

Ao oitavo dia de pré-época, Rui Almeida enalteceu o «trabalho atempado» do emblema de Barcelos, que perdeu seis habituais titulares, manteve 13 atletas e integrou dez reforços nos diversos setores, ficando a aguardar pelas próximas semanas para avaliar a necessidade de adquirir «mais dois ou três jogadores», conforme explicou o diretor-geral Dito.

Rui Almeida operou diversas mudanças na equipa técnica, ao ser acompanhado pelos adjuntos Gabriel Santos e Pedro Duarte, o treinador de guarda-redes Miguel Matos, o observador Rafael Vieira, os técnicos de análise e performance Sérgio Querido e José Barbosa e o diretor clínico Luís Miguel.

O Gil Vicente vai estagiar em Melgaço, entre 30 de agosto e 5 de setembro, e defrontar o Leixões (dia 2), tendo ainda outros jogos de preparação agendados com os primodivisionários Moreirense (29 de agosto), Sporting de Braga (9 de setembro) e Vitória de Guimarães (dia 12), em horários e locais a designar.

A Liga portuguesa arrancará no fim de semana de 19 e 20 de setembro, quase dois meses após a conclusão de uma temporada reformulada devido à pandemia de covid-19, estando o sorteio marcado para sexta-feira.