Henrique Gomes é baixa de última hora no Gil Vicente para o jogo desta noite frente ao Sporting.

O lateral esquerdo português de 24 anos contraiu uma entorse no tornozelo esquerdo, segundo apurou o Maisfutebol, e vai ficar fora das opções da equipa de Vítor Oliveira nas próximas duas ou três semanas.

O brasileiro Arthur é a opção mais provável para substituir Henrique Gomes, que tem 24 jogos pelo Gil Vicente nesta época e marcou o seu único golo pela equipa de Barcelos frente ao Aves, na última jornada, onde fez parte da equipa ideal eleita pela pontuação do Maisfutebol e Sofascore.

Também Fernando Fonseca, lateral habitualmente titular do lado direito, é baixa no Gil Vicente para o jogo desta noite frente ao Sporting, que tem início marcado para as 21h15.