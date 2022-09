Ivo Vieira avisa que o Gil Vicente «não pode dormir à sombra» da última vitória e que quer ganhar ao Rio Ave, este sábado, na sétima jornada da Liga, para «estabilizar».

Os minhotos vêm de bater o Marítimo, na Madeira, por 2-1, e o técnico 46 anos admitiu que «as vitórias aumentam sempre os níveis de confiança» das equipas.

«São o melhor suporte para trabalhar. [Com as vitórias] Vamos acreditar mais no que é o processo e nos nossos objetivos, mas o jogo com o Rio Ave é o que nos pode trazer para uma consistência maior de resultados positivos», disse na conferência de imprensa de antevisão da partida, citado pela agência Lusa.

Contudo, Ivo Vieira frisou que o Gil Vicente «não pode dormir à sombra dessa vitória difícil».

«As baterias estão todas viradas para o Rio Ave, uma equipa competitiva, forte e bem orientada. Temos que aumentar o número de vitórias e somar pontos para estabilizar. Amanhã [sábado], temos que estar muito concentrados e fazer mais e melhor que no último jogo», disse.

Esta semana foi noticiada a saída do diretor desportivo Tiago Lenho para o Marítimo, mas Ivo Vieira disse que isso «não é um ato consumado».

«Ainda hoje estivemos [treinador e Tiago Lenho] a trabalhar para poder melhorar o nosso jogo», garantiu.

Gil Vicente e Rio Ave defrontam-se a partir das 15h30 deste sábado, no Estádio Cidade de Barcelos, jogo que será arbitrado por João Gonçalves.