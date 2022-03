Pedrinho foi eleito o melhor jogador de fevereiro na Liga.

O médio do Gil Vicente junta assim esta distinção ao prémio de melhor médio do mês no campeonato.

Aos 29 anos, Pedrinho é uma das principais figuras da campanha dos gilistas na Liga, onde soma já nove assistências, três das quais apontadas no último mês, em que o Gil venceu três encontros e empatou dois.

O médio português, que esta semana renovou com os minhotos, arrecadou 23,08% dos votos dos treinadores, batendo Ricardo Horta (Sp. Braga), com 15,38%, enquanto Vitinha, do FC Porto, fechou o pódio (11,54%).

Note-se que Pedrinho não foi o único elemento do Gil Vicente a ser distinguido pelos prémios da Liga, pois Ricardo Soares também foi eleito o melhor treinador em fevereiro.