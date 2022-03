Ricardo Soares espera um jogo «equilibrado e competitivo», disputado até «ao último segundo», na receção ao Marítimo, numa partida da 27.ª jornada da Liga.



Invicto há 11 jogos, a melhor série de resultados do Gil em 21 épocas no escalão máximo do futebol português, o técnico frisou que os minhotos estão «preparados» para não se deixarem «surpreender» pelos madeirenses que melhoraram desde a chegada de Vasco Seabra.

«Prevejo um jogo equilibrado, muito competitivo, com duas equipas que me parecem num bom momento. O Marítimo, a partir do momento que o Vasco Seabra tomou conta da equipa, deu um salto competitivo e criou uma identidade própria. Mas mais importante do que o Marítimo, é o Gil Vicente, e aquilo em que acreditamos. Vai ser um jogo disputado até ao último segundo, mas queremos vencer», referiu, em conferência de imprensa.



Sentada no quinto lugar da Liga, a um ponto do quarto classificado, a equipa do Gil Vicente vai apresentar-se «altamente competitiva e ambiciosa», mas também com a «humildade suficiente» para não se deixar «surpreender» por um adversário com «qualidade», acrescentou Ricardo Soares.

«O Marítimo é uma equipa que ganhou consistência defensiva, ‘matreira’, forte na transição. Após ganhar a bola, sai com velocidade para o ataque. Tem canais de saída bem trabalhados. Sabe defender e não se enerva quando não tem a bola», analisou.

Elogioso para com o «trabalho extraordinário» da linha de quatro defesas, o técnico lembrou que as recentes prestações defensivas estão «alicerçadas nos restantes jogadores», que sabem o que «têm de fazer na reação à perda, no reagrupar, na transição defensiva», e lembrou que o ataque é a «maior preocupação» nos treinos.

«O importante é darmos um salto qualitativo nos vários momentos do jogo para que a equipa seja mais assertiva. Há margem para crescer em termos defensivos e ofensivos, bem como nos esquemas táticos. Estamos a incidir muito do trabalho em termos ofensivos», reconheceu.



Ricardo Soares confessou ainda ter o sonho de ver o estádio Cidade de Barcelos «cheio» para assistir a um jogo do Gil Vicente e elogiou jogadores que não têm tido a oportunidade de serem convocados, nomeadamente o defesa Guilherme Souza e os médios Irmer e João Afonso.

«Tenho um conjunto de jogadores incrível, com uma capacidade de trabalho grande. (…) É uma ‘dor de cabeça’ ter de deixar jogadores como o Jean [Irmer] de fora, nem sendo sequer convocados. Depois chegam cá e apresentam-se prontos para trabalhar. Feliz do treinador que tem jogadores com esta envergadura humana», salientou.



O Gil Vicente-Marítimo está agendado para as 15h30 do próximo domingo, em Barcelos.