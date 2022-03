O Gil Vicente foi ao terreno do Sp. Braga vencer por 1-0, em jogo da 26.ª jornada da Liga.

Os gilistas chegaram ao golo aos 89 minutos, graças a um pontapé de meia distância de Henrique Gomes, lançado no decorrer da partida.

Com este resultado no dérbi minhoto, o Gil Vicente continua no quinto posto, com 45 pontos, apenas menos um do que os arsenalistas, que seguem no quarto lugar.

O resumo da partida: