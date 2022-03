Pedrinho assinou, esta semana, um novo vínculo com o Gil Vicente, válido até 2025.



Em jeito de brincadeira, Henrique Gomes decidiu leiloar uma «mini caneta», em alusão ao tamanho do colega de equipa, alegando que foi com essa que este assinou a extensão de contrato. Nas redes sociais o lateral-esquerdo refere que o objeto é «exclusivo para colecionadores» e que o leilão já arrancou no Instagram.



«Exclusivo para colecionadores! Caneta utilizada pelo Pedrinho para a renovação de contrato! Leilão a decorrer no Instagram, quem quiser participar é só licitar!», escreveu nas redes sociais.



Recorde-se que Pedrinho foi distinguido pela Liga como melhor médio e melhor jogador do mês de fevereiro.