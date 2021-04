Ricardo Soares, treinador do Gil Vicente, na sala de imprensa, após derrota por 3-0 frente ao Famalicão:

«Fomos penalizados com um resultado que não condiz nada com aquilo que se passou dentro de jogo. Qualquer das maneiras temos de dar os parabéns a quem faz três pontos, dois deles já depois da expulsão.

Nós podíamos ter feito mais. Nós tivemos muitas oportunidades para passar para a frente do marcador, o Famalicão tem excelentes jogadores e notou-se pela eficácia. Temos consciência de que o campeonato vai ser isto até ao fim, vai ser uma luta titânica, e agora é reagir, fazer um bom jogo frente ao Belenenses e conquistar pontos.

[Primeira parte de baixa intensidade] Não nos podemos esquecer que vimos de um jogo de alta intensidade, mas não vejo o jogo muito por aí. Foi um jogo entre duas equipas que sabem que os pontos são extremamente importantes e que o risco tem de ser ponderado e moderado. No entanto, entramos com o intuito de passar para a frente do marcador.

Construímos duas ocasiões flagrantes de golo, uma delas foi ao poste. Na segunda parte tentámos passar para a frente do marcador, tivemos duas situações na cara do golo e, até esse momento, o Famalicão não nos criou perigo nenhum. Depois do 1-0, tivemos duas situações em que podíamos ter decidido melhor, mas o Famalicão fechou bem os espaços. O resultado acaba por ser mentiroso e exagerado.

[segunda derrota consecutiva em casa] Para nós perder é sempre mau. Agora quando perdemos e não temos o nosso processo identificado e não cumprimos o plano de jogo, deixa-me preocupado. Não foi o caso. Os meus jogadores trabalharam muito, mas faltou-lhes eficácia. Se calhar no último jogo fomos eficazes e o adversário, por isso temos de dar parabéns a quem foi».