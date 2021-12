Ricardo Soares, treinador do Gil Vicente, em declarações após a vitória em Paços de Ferreira:



«Fizemos uma boa primeira parte contra uma equipa em bloco baixo. O Paços tentou empurrar-nos para os corredores, mas tivemos muita bola. Nem sempre fomos esclarecidos no último passe. O Paços teve a equipa equilibrada e uma reação enérgica na segunda parte. Saímos do nosso registo e não foi por estratégia, mas sim por mérito do Paços. Voltámos ao jogo na parte final e tivemos a felicidade que nos faltou noutros jogos.»



[melhor ciclo da época]



«É a melhor fase porque o futebol se faz de vitórias. Mas não foi um dos nossos jogos mais bem conseguidos. Vencemos com felicidade à mistura. O que esperar do Gil? Entrar para vencer em cada jogo e ser competitivo.»



[sobre a evolução da equipa]



«É uma equipa muito jovem, com uma grande evolução e tem qualidade. O meu grupo trabalha muito, mas a evolução depende de vários fatores. Somos uma equipa cada vez melhor. Queremos ser dominadores, mas é impossível ser superior durante 90 minutos. Quando isso não acontecer temos de ser competitivos, como fomos hoje.»