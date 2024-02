Ruben de la Barrera, treinador do Vizela, na sala de imprensa, após vitória por 1-0 frente ao Gil Vicente:

«Era um jogo difícil antes de começar. Foi uma vitória de uma equipa cheia de alma, coragem e energia. Convivemos com dois cenários diferentes. Um onde tivemos muita personalidade e tivemos mais bola, apesar de ter jogado com um bocado de medo de perder. Depois da expulsão tivemos de fechar bem por dentro. Jogamos uma equipa como o Gil Vicente que tem bons procedimentos. Vitória merecida pelo trabalho pelo querer pelo trabalho que fazemos no dia a dia.

[Juntar Essende e Petrov] Queríamos condicionar a pressão alta do Gil Vicente para controlar a bola depois. Hoje também não tínhamos extremos puros e tínhamos de competir com os jogadores disponíveis. O Petrov é um jogador que tem golo e o Essende hoje, felizmente, reencontrou-se com o golo. A expulsão é uma situação que tem de ser evitável, mas faz parte do jogo e da vontade de ganhar, as pulsações dentro de campo estão.

[vitória moralizadora?] Ganhar permite ganhar confiança, mas a vitória chega bastante tarde porque noutros jogos perdemos e merecíamos outro resultado. Celebramos esta vitória da forma como foi conseguida porque obrigou a equipa a ter consistência e solidariedade. Este tipo de jogo conduz-te ao sofrimento, mas soubemos sofrer e foram três pontos muito importantes.

[sabor especial ganhar num campo onde não havia derrotas desde a 3.ª jornada?] Depois do jogo com o Benfica, o Gil Vicente não perdeu mais em casa. O Gil Vicente sabe o que faz com bola, tem bons procedimentos e tem bons jogadores, nem estou a falar da classificação, por isso ganhar com dez jogadores tem ainda mais mérito. O Gil boas dinâmicas, mais posse, e isso obrigava-nos a ser eficazes».