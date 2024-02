FIGURA: Ruberto (Vizela)

Grande jogo do guardião italiano a justificar por inteiro a aposta de Ruben de la Barrera, titular pela primeira vez no campeonato. Ruberto mostrou-se sempre seguro e com a calma suficiente para colocar gelo no jogo quando este exigia. Impediu o golo a Félix Correia, Dominguez, Toure e Alipour, mostrando que Buntic tem um concorrente à altura.

MOMENTO DO JOGO: Caricata expulsão de Petrov

O Vizela jogou a última meia hora em inferioridade numérica devido a uma expulsão caricata de Petrov. O sérvio tentava sair para o contra-ataque, mas Gabriel Pereira chegou primeiro e recuperou o esférico. À passagem pela frente do banco vizelense, estava outra bola junto à linha, já dentro de campo, e Petrov pontapeou contra a outra, acabando por ver o segundo amarelo e o consequente vermelho.

OUTROS DESTAQUES

Essende (Vizela): Um remate que valeu três pontos. Essende voltou a ser decisivo e nem o frango de Andrew tira mérito ao avançado francês. Depois de puxar o esférico para o pé esquerdo, disparou para o fundo das redes, dando mais um triunfo ao Vizela.

Rúben Fernandes (Gil Vicente): Está num excelente momento de forma. O central do Gil Vicente mostrou segurança e deu sempre tranquilidade à equipa. Era o primeiro a começar os ataques barcelenses e tentou várias vezes ir à área contrária marcar.