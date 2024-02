Vítor Campelos garantiu um Gil «em alerta» para o duelo com o Vizela, que marca o encerramento da 21.ª jornada da Liga, considerando que o último lugar não espelha a qualidade do adversário.



«O Vizela reforçou-se bem neste período de transferências e tem qualidade para estar numa situação diferente na tabela. Temos de estar em alerta e com muita responsabilidade para entrar bem no jogo», referiu, em conferência de imprensa.



O treinador quer a sua equipa a «respeitar o adversário», lembrando que quando alguém está em dificuldades «amarra-se a tudo com máxima força para melhorar a sua situação».

«Temos de mostrar que queremos muito estes três pontos, que nos levam, pelo menos, para o nono lugar, deixam o Vizela mais afastado. Temos de usar a nossa maior tranquilidade na tabela e transformá-la em motivação para vencer», disse.

Campelos apontou que os vizelenses «têm boa qualidade no meio-campo, gostam de ter bola e construir bem, e contam com jogadores que são mais valias», defendendo que a sua equipa «tem de estar atenta e, sobretudo, mostrar muito que quer ganhar».



Lembrando que o jogo da Taça com o Vitória deu para tirar «aprendizagens» e que «o resultado poderia ter sido outro», o treinador do Gil apontou um primeiro objetivo claro do grupo de trabalho.

«Queremos chegar rapidamente aos 35 pontos que deve chegar para o primeiro objetivo da época de cimentar o Gil Vicente na Liga», concluiu.



Kiko Pereira e Depú são ausências confirmadas para o duelo com o Vizela por lesão enquanto Zé Carlos e Mory Gbane estão em dúvida, também devido a problemas físicos.

O Gil Vicente-Vizela está agendado para as 15h30 desta terça-feira, em Barcelos.