Denis, guarda-redes do Gil Vicente, arrepende-se de não ter saído mais cedo do São Paulo, clube que representou durante nove temporadas.

«Nos nove anos de São Paulo, apareceram algumas propostas. Eu estava num grande clube, com perspetiva de ser titular, então, era difícil sair. Hoje, é difícil falar. Por tudo que aconteceu, até me arrependo de não ter saído antes. Acho que, se eu tivesse saído antes do São Paulo, a minha história seria totalmente diferente. As pessoas só se lembrariam das coisas boas que aconteceram. Então, hoje, arrependo-me de não ter saído antes, mas volto a dizer que tudo que passei no São Paulo serviu de aprendizagem e tenho um carinho muito grande pelo clube», começou por dizer, em entrevista ao UOL Esporte.

Apesar de sentir algum arrependimento, o guardião deixou muitos elogios ao seu antigo clube.

«Eu tenho um sentimento de gratidão muito grande pelo São Paulo. Foram nove anos dentro de um dos maiores clubes do Brasil. Fico muito feliz em fazer parte da história do São Paulo. O São Paulo faz parte da minha vida. Não tem como não falar do Denis jogador e não citar o São Paulo. Esperei sete anos para que pudesse ter uma oportunidade. Lógico que aconteceram erros, e todos os jogadores erram. Acho que exageraram um bocado. É óbvio que eu cometi alguns erros, eu assumo isso, mas acho que foi um pouco exagerado na altura, e falaram muito pouco dos acertos», finalizou.