O Gil Vicente desloca-se ao reduto do Desportivo de Chaves neste sábado (15h30), para a 8.ª jornada da Liga, no reencontro de Vítor Campelos com a sua anterior equipa.

«É um jogo especial para mim. Eu tenho um carinho especial pelo clube, pelos flavienses e transmontanos, em particular, porque estive dois anos em Chaves e fui muito bem recebido. O Desportivo de Chaves será sempre um clube especial para mim», reconheceu o treinador.



Em conferência de imprensa reproduzida pela Agência Lusa, Vítor Campelos admitiu que o conhecimento que tem sobre o próximo adversário é uma mais-valia: «É lógico que alguns jogadores trabalharam connosco duas épocas e meia, um ou outro já trabalhou mais. Por exemplo, o João Correia é o jogador que mais tempo trabalhou connosco, foram três épocas no Vitória de Guimarães, mais duas e meia em Chaves. Como é óbvio, conhecemos bem alguns jogadores da época passada e há pormenores a que temos de estar atentos, mas, mais importante, é aquilo que vamos colocar em campo.»

«A melhoria em termos pontuais com certeza existe, é inequívoca. Tiveram algumas mudanças, nós também tivemos 13 jogadores que saíram e estamos a reconstruir uma equipa. No início da época, jogámos contra equipas que vinham com o plantel quase igual à época anterior, como o Vitória de Guimarães e o Benfica. A princípio da época, isso traz vantagens. Se calhar, se tivéssemos jogado antes com o Desportivo de Chaves, seria uma vantagem por isso mesmo - eles tiveram jogadores novos a chegar ao clube», rematou o técnico do Gil Vicente.