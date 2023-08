Com três golos apontados nas duas primeiras jornadas da Liga, Robert Bozeník e Paulinho lideram a lista de melhores marcadores da prova.

O avançado do Boavista bisou na ronda inaugural, diante do Benfica, e já no passado fim de semana contribuiu com um golo para a vitória dos axadrezados em Portimão. O atacante do Sporting, por seu turno, apontou um tento diante do Vizela e bisou na visita ao Casa Pia.

A lista de artilheiros é composta ainda por vários jogadores com dois golos.

MELHORES MARCADORES:

3 Golos:

Robert Bozeník (Boavista)

Paulinho (Sporting)

2 Golos:

Cristo González (Arouca)

Rafael Mújica (Arouca)

Rafa Silva (Benfica)

Clayton (Casa Pia)

Héctor Hernández (Desportivo de Chaves)

Alejandro Marqués (Estoril)

Toni Martínez (FC Porto)

Kanya Fujimoto (Gil Vicente)

Viktor Giokeres (Sporting)

Ricardo Horta (Sporting de Braga)

Samuel Essende (Vizela)