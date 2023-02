Gonçalo Ramos é, agora, líder isolado da lista de melhores marcadores da Liga.

O internacional português marcou na vitória do Benfica sobre o Boavista, e passa a somar 13 golos na prova.

Ramos «respondeu» assim ao «bis» de Pote em Chaves, que catapultou o jogador leonino para os 12 golos (na altura em igualdade com Ramos, e também com João Mário e Fran Navarro, este último do Gil Vicente).

De referir que João Mário teve oportunidade soberana para chegar também ao 13.º golo, mas viu Bracali defender o penálti no Benfica-Boavista.

O top de goleadores da Liga:

- 13 Golos:

GONÇALO RAMOS (Benfica)

- 12 Golos:

JOÃO MÁRIO (Benfica)

FRAN NAVARRO (Gil Vicente)

PEDRO GONÇALVES «POTE» (Sporting)

- 11 Golos:

MEHDI TAREMI (FC Porto)

- 9 Golos:

SIMON BANZA (Sporting de Braga)

YUSUPHA NJIE (Boavista)

- 8 Golos:

GALENO (FC Porto)

RICARDO HORTA (Sporting de Braga)

- 7 Golos:

ODAY DABBAGH (Arouca)

Abdu-Aziz Yakubu (Rio Ave)

VITINHA (Sporting de Braga)