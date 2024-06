Fernando Pimenta ganhou mais uma medalha nos Campeonatos da Europa de canoagem, em Szeged, na Hungria. É a segunda honra conquistada pelo atleta neste domingo.

Desta feita, o canoísta português acabou em primeiro lugar no K1 5.000 metros, obtendo a medalha de ouro.

O canoísta do Benfica registou um tempo de 20:26.74, menos meio segundo que o húngaro Adam Varga.

Na parte da manhã, Pimenta tinha ficado em 3.º lugar na final de K1 1000 metros, com um tempo de 3:38.099. Venceu, assim, a medalha de bronze.

No sábado, Pimenta tinha conquistado a medalha de prata na final de K1 500, com um tempo de 1:38.222.

Este domingo é o último dia da competição, fechado com chave de ouro para a canoagem portuguesa.

CAMPEÃO DA EUROPA!!! 🥇🙌



Fernando Pimenta soma a terceira medalha no Campeonato da Europa com o ouro no K1 5000m! 👏



Em Szeged, na Hungria, o canoísta português encerrou a sua participação no topo do pódio, depois da prata 🥈 na distância de 500m e o bronze 🥉 nos 1000m. pic.twitter.com/JFNkjjraGv