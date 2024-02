A Liga divulgou esta sexta-feira que 2.14 milhões de adeptos estiveram nos estádios durante a primeira volta das duas primeiras divisões, um dado recorde em relação às últimas 11 épocas, e que espelha uma taxa de ocupação dos estádios de 43,4 por cento.

Durante a apresentação do estudo que culminou neste dado, a diretora executiva coordenadora da Liga, Helena Pires, garantiu que os estádios são «locais seguros».

«É verdade que recentemente tivemos um episódio que ninguém gostou de assistir, mas considero que os nossos estádios são seguros. Já abrimos um departamento sobre esta matéria, com ligação direta a todos os agentes evolvidos», argumentou.

Por isso, para Helena Pires estão asseguradas «zonas do estádio onde há uma sã convivência entre adeptos». Aliás, a diretora da Liga vai mais longe e reitera: «Não sofremos um problema de insegurança».

Quanto ao estudo apresentado esta sexta-feira, o mesmo conclui que apenas os adeptos escoceses vão mais aos estádios do que os portugueses.

De resto, a Liga sublinhou também o aumento da média de golos na primeira volta, «a maior entre as edições com 18 equipas». No total, nas 17 primeiras jornadas da Liga foram apontados 446 golos, numa média de 2,92 tentos por partida, numa cifra que, segundo o referido estudo, supera a La Liga, Ligue1 e Serie A.

Por fim, referiu Helena Pires, a média de faltas por jogo continua a descer, pela sétima época consecutiva, atingindo o patamar de 27,7 faltas por partida. Além disso, o tempo útil de jogo mantém um tendência evolutiva, com 55,1 minutos, e a diferença pontual entre o líder e 5.º da Liga é de 10 pontos, num registo apenas superado, na Europa, pela Premier League.