Hector Bellerín, reforço de inverno do Sporting, já consta na mais recente atualização da lista de inscrição divulgada pela Liga.

À semelhança do espanhol, outros 18 nomes estão registados, com destaque para Sérgio Conceição no Portimonense, Manu Silva no Vitória de Guimarães e Rafik Guitane no Estoril.

Félix Correia também já foi inscrito pelo Marítimo.

As 66 inscrições de futebolistas profissionais no último dia do mercado de inverno

Lista de documentação apresentada até às 12h30:

Eduardo Ageu Almeida Santos - Santa Clara Açores - Futebol, SAD - Transferência internacional

João Victor Tornich - Portimonense - Futebol, SAD - Transferência internacional

Gonçalo Martim Duarte Malheiros - Futebol Clube de Arouca - Futebol, SDUQ, Lda - Revalidação (júnior)

Miguel Gomes Correia - Futebol Clube de Arouca - Futebol, SDUQ, Lda - Revalidação (júnior)

Caue Caruso Alves - Estoril Praia - Futebol, SAD - Transferência internacional

Duarte de Barros Mariano de Carvalho - Estoril Praia - Futebol, SAD - Inclusão no plantel

David Samuel Custódio Lima - Sporting Clube Farense - Algarve Futebol, SAD - Transferência internacional

Marcos Alberto Zambrano - Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD - Transferência internacional (júnior)

Ricardo Almeida Ferreira - Futebol Clube de Arouca - Futebol, SDUQ, Lda - Revalidação (júnior)

Lista de documentação apresentada até às 18h00:

Amir Feratovic - Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD - Cedência temporária

Rui Miguel Patrocínio dos Santos - Sporting Clube Farense - Algarve Futebol, SAD - Revalidação (júnior)

Pablo Antonio Ortiz Cabezas - Clube Desportivo de Mafra - Futebol, SAD - Transferência internacional

Kauan Tome Firmino Silva - Sporting Clube Farense - Algarve Futebol, SAD - Cedência temporária

Carlos Emiro Garces Torres - Portimonense - Futebol, SAD - Transferência internacional

Gilson Benchimol Tavares - Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD - Cedência temporária

João Pedro Moreira Teixeira - Futebol Clube do Porto - Futebol, SAD - Revalidação (júnior)

Brandon Aguilera Zamora - Estoril Praia - Futebol, SAD - Transferência internacional

José Manuel Bica Reis - Marítimo da Madeira - Futebol, SAD - Transferência internacional

Boubacar Fofana - "Os Belenenses" - Sociedade Desportiva de Futebol, SAD - Transferência internacional

Alhassane Sylla - Moreirense Futebol Clube – Futebol, SAD - Inclusão no plantel

Allison Patrick Oliveira de Souza - Estoril Praia - Futebol, SAD - Transferência internacional

Vinícius Réquia Machado - Clube Desportivo Nacional - Futebol, SAD - Transferência internacional

Hernâni Infande Tchuda da Silva - Futebol Clube de Paços de Ferreira, SDUQ, Lda - Cedência temporária

Eulánio Angelo Chipela Gomes - Santa Clara Açores - Futebol, SAD - Cedência temporária

Ousmane Diomande - Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD - Transferência internacional

Laurindo Dilson Maria Aurélio - Gil Vicente Futebol Clube – Futebol, SDUQ, Lda - Transferência internacional

Bruno Viana Willemem da Silva - Sporting Clube de Braga - Futebol, SAD - Inclusão no plantel

João Marcos Lima Cândido - "Os Belenenses" - Sociedade Desportiva de Futebol, SAD - Cedência temporária

Roberto Carlos Hinojoza Marin - Portimonense - Futebol, SAD - Transferência internacional

Paulo Guilherme Gonçalves Bernardo - Futebol Clube de Paços de Ferreira, SDUQ, Lda - Cedência temporária

Lista de documentação apresentada até às 21h00:

Ronaldo Camará - Clube Desportivo Feirense - Futebol, SAD - Transferência internacional

Lucas Cicero Belo - Clube Desportivo Trofense - Futebol, SAD - Transferência internacional (júnior)

Luan Figueiroa Brito - Futebol Clube do Porto - Futebol, SAD - Transferência internacional

Leandro José Ribeiro Tipote - Futebol Clube de Penafiel, SAD - Cedência temporária

Semeu Commey - Clube Desportivo Trofense - Futebol, SAD - Transferência internacional (júnior)

Tiago Miguel Hora Ribeiro - Futebol Clube de Paços de Ferreira, SDUQ, Lda - Transferência internacional

Harramiz Quieta Ferreira Soares - Sport Clube União Torreense - Futebol, SAD - Transferência nacional

Eduardo Ageu Almeida Santos - "Os Belenenses" - Sociedade Desportiva de Futebol, SAD - Cedência temporária

Yony Alexander Gonzalez Copete - Portimonense - Futebol, SAD - Transferência nacional

Rodrigo Ribeiro Valente - Futebol Clube de Penafiel, SAD - Cedência temporária

John Christain Kelechi - "Os Belenenses" - Sociedade Desportiva de Futebol, SAD - Transferência internacional

Fabrício Santos Simões - "Os Belenenses" - Sociedade Desportiva de Futebol, SAD - Transferência nacional

José Vítor dos Santos da Silva - Clube Desportivo Feirense - Futebol, SAD - Transferência internacional

Joe-Loic Affamah - Sport Clube União Torreense - Futebol, SAD - Transferência internacional

Bernardo Soeiro Mendes Caldeira - "Os Belenenses" - Sociedade Desportiva de Futebol, SAD - Transferência nacional

Lista de documentação apresentada até às 24h00:

Hector Bellerin Moruno - Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD - Transferência internacional

António Luís Cavaco Silva de Sá Montez - "Os Belenenses" - Sociedade Desportiva de Futebol, SAD - Revalidação

Sérgio Emanuel Fernandes da Conceição - Portimonense - Futebol, SAD - Transferência internacional

Hyppolite Orelien Ekanga Ondoa - CFEA - Club Football Estrela, SAD - Revalidação

Rafik Guitane - Estoril Praia - Futebol, SAD - Transferência internacional

Gabriel Castro Luz Carvalho - Futebol Clube de Vizela – Futebol, SAD - Transferência internacional (júnior)

Manuel Jorge Silva - Vitória Sport Clube - Futebol, SAD - Transferência nacional

Bohdan Isachenko - Sport Clube União Torreense - Futebol, SAD - Transferência nacional (júnior)

Francisco Pedro Tiago e Silva - Casa Pia Atlético Clube - Futebol SDUQ, Lda - Transferência nacional

Felix Alexandre Andrade Sanches Correia - Marítimo da Madeira - Futebol, SAD - Transferência internacional

Helio Sandro Oliveira Alves Varela - Portimonense - Futebol, SAD - Transferência nacional

Rodrigo Vale Pereira - Académico de Viseu Futebol Clube – Futebol, SAD - Transferência nacional

Davis Silva do Nascimento - Portimonense - Futebol, SAD - Cedência temporária

João Diogo Alves Rodrigues - CFEA - Club Football Estrela, SAD - Cedência temporária

Weslei Luís Silva Ferreira - CFEA - Club Football Estrela, SAD - Revalidação

Setigui Guillaume Karamoko - Clube Desportivo Feirense - Futebol, SAD - Transferência internacional

Manuel José Farinha de Figueiredo - CFEA - Club Football Estrela, SAD - Revalidação

Gabriel Gonçalves de Souza - Portimonense - Futebol, SAD - Transferência internacional

Mohamed Cheick Ali Toure - Clube Desportivo Trofense - Futebol, SAD - Transferência nacional