Declarações do treinador do Santa Clara, João Henriques, à BTV, após a vitória por 4-3 ante o Benfica, no Estádio da Luz, em jogo da 28.ª jornada da I Liga:

«Durante a semana, fala-se sempre sobre os grandes. É normal. Esquecem-se que há equipas que jogam futebol neste campeonato e que têm qualidade. O Santa Clara é uma delas. Já tínhamos demonstrado nos primeiros três jogos para o que estávamos nestas jornadas. Não prevíamos, obviamente, o resultado, mas vínhamos discutir para conquistar os três pontos. E sei, novamente, que na próxima semana, o que vai falar-se é que o Benfica não foi competente. Mas aqui foi um Santa Clara muito competente, com qualidade e é a isso que tem de dar-se valor.»

«Desde o início da época, dificuldades, viagens que temos, deslocações, uma série de questões difíceis para nós. E ainda mais agora: estamos desde o dia 30 na Cidade do Futebol, a sacrificar as nossas famílias para estar aqui a representar os Açores e o Santa Clara, mas esta identidade tem sido vincada: organizados, competentes em cada um dos momentos do jogo.»

«Uma equipa que vem fazer quatro golos à Luz tem de ganhar o jogo. Também sofremos três, porque não fomos defender. Vínhamos para o espetáculo. Já que as pessoas não podem estar no estádio, queríamos dar isto às pessoas em casa, até porque estamos numa situação confortável na tabela classificativa, que permite isso: olhar os adversários olhos nos olhos, sermos competentes e isto é o trabalho de muita gente, equipa técnica, jogadores, administração, todos estamos de parabéns.»

«Esta é a parte visível de muito trabalho. Disse aos jogadores, antes, que extraordinário são os 35 pontos feitos até hoje, não era ganhar só ao Benfica. Não, de todo. Temos exemplos, na jornada passada: o Aves, na posição que está, empatou com o FC Porto. Vamos continuar assim, a olhar de frente para os adversários, jogo pelo jogo, num terreno fantástico para jogar.»

«Disse isto antes e não vou esconder: o público, não estando no estádio, põe-nos em pé de igualdade com o Benfica e ficou demonstrado isso. Conseguimos estar em pé de igualdade com o Benfica porque não havia o 12.º jogador.»