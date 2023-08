A FIGURA: João Mendes

Num jogo encaixado, em que cada metro de terreno era disputado ao limite, foi a ousadia do reforço proveniente do Chaves a fazer a diferença. João Mendes pegou no esférico e foi sozinho, entretendo-se com a bola, fazer o cruzamento que lançou o Vitória para o triunfo. Deu expressão a esse triunfo ao estrear-se a marcar pouco depois, ao aparecer na cara de Buntic. Tarde promissora do médio.

O MOMENTO: golo de André Silva (59’)

O desbloqueio à organização vizelense, através de um rasgo individual. Créditos para João Mendes pela forma como ganhou metros com o esférico controlado, rompendo pela área dentro, fazendo depois o cruzamento com as medidas certas para André Silva corresponder à ponta de lança, no sítio certo, adiantando o Vitória no marcador.

POSITIVO: homenagem aos Bombeiros de Guimarães

O jogo desta tarde no D. Afonso Henriques foi de homenagem, por parte do Vitória, aos Bombeiros Voluntários de Guimarães. Os jogadores de ambas as equipas entraram em campo acompanhados de elementos da corporação vimaranense, e a bola de jogo chegou ao relvado através do topo de uma das bancadas por uma equipa de resgate e salvamento dos Bombeiros Voluntários de Guimarães.

OUTROS DESTAQUES

André Silva

Tal como João Mendes, assinou a sua fola de serviço com um golo e uma assistência. Num jogo em que lutou muito, mas parecia nada lhe sair bem, abriu o ativo no jogo desta tarde e abriu caminho para o segundo.

Lacava

O venezuelano de apenas vinte anos mostrou uma capacidade física impressionante, apesar da baixa estatura. Quando embalou com o esférico pelo lado direito foi difícil trava-lo. Faltou, por vezes, clarividência para definir melhor os lances.

Jota Silva

Esteve longe dos holofotes que, desta vez, iluminaram os colegas de setor ofensivo. Mas, nem isso apaga uma exibição positiva do atacante, que ganhou diversos duelos e demonstrou uma forte intensidade.