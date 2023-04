Declarações do treinador do Famalicão, João Pedro Sousa, na sala de imprensa do Estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira, após a vitória por 3-1, em jogo da 27.ª jornada da I Liga:

«Percebemos o adiantamento da linha defensiva do Paços, a tentar pressionar em zonas subidas. Existiram dois fatores para depois desequilibrarmos: primeiro, a capacidade que tivemos na nossa primeira fase de construção de não nos deixarmos pressionar e, depois, explorar o espaço nas costas com movimentos de rotura. Foi através desses movimentos que chegámos ao primeiro golo. No entanto, custou-nos um bocadinho a perceber na primeira parte. Podíamos até ter explorado mais. Ao intervalo falámos, tentámos explorar essa situação, juntando a isso a capacidade que os médios teriam de ter para, no caso de a primeira bola não entrar, conseguir recuperar a bola em zonas mais subidas. Aconteceu no segundo golo. Penso que nesse aspeto estivemos muito bem, de uma forma global penso que fizemos um jogo competente. Penso que a vitória foi justa.»

[Iván Jaime:] «Fez um excelente jogo, mas o que foi decisivo foi a equipa. Já lá vou, mas quero, por exemplo, focar a questão do Zaydou: está a atravessar o período do Ramadão e a última refeição que teve foi às 5h30 da manhã. Só agora é que começou a hidratar-se e a repor. É um bocadinho o espírito deste balneário, a forma como encaram a competição e a vontade de ganhar. Este balneário está pronto para todos os desafios. Depois do Zaydou, outras situações, como o Otávio, o erro que cometeu no último jogo, foi a estreia dele e sentiu que esteve ligado ao resultado, mas não foi, sabemos todos, bem assim. Jogou nos limites e saiu esgotado. É uma equipa competitiva, que gosta de ganhar, não gosta de perder. O Jaime, incluído num grupo assim, pode fazer muitas coisas. Foi mais um dia muito bom em que teve momentos extraordinários, ele sabe que há outros que precisa de melhorar e trabalha muito durante a semana. Pode chegar a um patamar muito alto, como outros. Tem de juntar, a coisas muito boas que tem, outras menos boas. Estão identificadas e vai melhorá-las.»

[O que significa a vitória na classificação e para o resto da época:] «Significa que os jogadores estão a exigir mais uma vitória no próximo jogo e assim sucessivamente, passámos uma semana difícil e como eu disse na antevisão, não nos custa nada ganhar, não mexe demasiado connosco, mas não gostamos de perder, aí ninguém consegue lidar. Gerimos bem as coisas e é sempre uma forma de nos motivarmos. Íamos ter um desafio tremendo e demos uma boa resposta. Focados só no próximo jogo, sabemos da dificuldade no campeonato. Percebe-se pela classificação, muita gente perto e nós não queremos repetir o resultado do último jogo. Somos uma equipa ambiciosa, vamos lutar pelo melhor lugar possível, em todos os jogos. Para além disso, temos uma meia-final da Taça e vamos disputá-la com muita força e vontade.»