FIGURA: Iván Jaime

É possivelmente a grande figura deste Famalicão no momento. O espanhol de 22 anos foi o protagonista da equipa de João Pedro Sousa no triunfo em Paços de Ferreira, com dois golos, o primeiro num remate colocado em zona frontal após passe de Dobre e o segundo um golaço de pé direito, ao ângulo, a passe de Moura. Chega aos nove golos em 2022/23 (quatro nos últimos quatro jogos) e já é de longe a sua melhor época na carreira. Decisivo para três pontos que dão ainda mais conforto e confiança à equipa na classificação. Segunda vez que bisa pelo Famalicão em três épocas.

MOMENTO: o bis de Iván Jaime para fechar o resultado (87m)

O Famalicão já estava mais tranquilo do que o Paços com a vantagem obtida com o primeiro golo de Iván Jaime aos 70 minutos e coroou a vitória com um grande golo do espanhol, o seu segundo, num remate em arco, ao ângulo contrário da baliza. Vekic bem voou, mas não deteve o remate.

OUTROS DESTAQUES

Hernâni Infande: novamente titular no onze inicial do Paços, foi o elemento que protagonizou as duas melhores ocasiões dos castores na primeira parte. Uma delas deu mesmo golo, antes de uma tarde que não acabou bem. Deu vantagem à equipa, mas acabou por sair lesionado imediatamente a seguir ao 1-1.

Jhonder Cádiz: procurou sempre criar problemas nas costas da defensiva do Paços e deu agressividade positiva em vários momentos ao ataque do Famalicão, lançando a equipa para a reviravolta com o golo do empate marcado perto do intervalo. Regresso motivador aos golos no campeonato: foi o seu primeiro na I Liga em 2023.

Ivo Rodrigues: inteligente e disposto em prol da equipa, foi importante na vitória do Famalicão, mais diretamente no lance do empate em que assiste Cádiz. E até esteve perto do golo na segunda parte.

Dobre: boa entrada em jogo, coroada com uma assistência, numa boa combinação com Iván Jaime para o 2-1 do Famalicão.

Paulo Bernardo: foi um dos elementos mais influentes no meio-campo do Paços, deu luta ao adversário.

Zaydou Youssouf: jogo de grande entrega, compromisso e sacrifício do médio gaulês, bem no capítulo do passe e no ganho de duelos. Atravessa o período do Ramadão e mereceu elogios do treinador João Pedro Sousa na conferência de imprensa, pela exibição e pelo esforço.