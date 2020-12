Declarações do treinador do Famalicão, João Pedro Sousa, no Portimão Estádio, após o empate ante o Portimonense (0-0), no jogo que abriu a 10.ª jornada da I Liga:

«Um ponto conquistado sem sofrer golos, mas não estamos totalmente satisfeitos, porque não fizemos um bom jogo. Tínhamos a noção das dificuldades aqui em Portimão, uma equipa com muita qualidade coletiva e individual e com a qual na época passada perdemos os dois jogos do campeonato.»

«Não foi um bom jogo, mas foi o possível, porque estamos a passar uma fase muito complicada e tivemos de recorrer aos sub-23, ou seja, o nosso contexto era muito complicado para este jogo. No entanto, sempre acreditámos que podíamos ganhar o jogo, mas não conseguimos porque o Portimonense anulou muitas das tentativas de sairmos a jogar.»

«É um facto que não conseguimos controlar o jogo, mas também não permitimos que o Portimonense o controlasse. Na segunda parte, fomos percebendo algum desgaste, alguma fadiga, e aí percebemos que um ponto era importante para nós.»

«O Portimonense é uma equipa fortíssima e percebemos que era melhor fecharmos a baliza e sairmos com zero golos sofridos e sem perder, mas com um ponto. Estamos contentes com o resultado, acho que resultado é justo.»