João Pedro Sousa quer apresentar «um Boavista forte e corajoso» para lutar pela vitória, apesar de estar consciente das dificuldades que irá encontrar na Luz ante o Benfica.



«A minha perspectiva para este jogo é claramente ter um Boavista forte, corajoso e muito ambicioso. Por sua vez, também vamos encontrar um adversário forte, com um ciclo muito positivo de resultados e de exibições. Mas nós olhamos muito para o nosso trabalho, para o que estamos a fazer. O foco continua aí. Muita ambição para tentar ganhar o jogo», começou por dizer, em conferência de imprensa.

O treinador dos axadrezados sabe que a tarefa não vai ser simples, mas garantiu estar consciente do que é preciso a sua equipa fazer para tentar dar a volta ao adversário.

«Temos que encontrar soluções para o jogo interior, para o exterior, temos que encontrar soluções quer no apoio, quer na profundidade. Sabemos que a tarefa é difícil, mas temos que ser nós próprios. E nós próprios quer dizer uma equipa ambiciosa e a tentar vencer o jogo, não nos focar em demasiado no que o adversário nos pode condicionar, mas no que nós podemos condicionar no adversário», afirmou.



João Pedro Sousa foi recordado da vitória por 3-0 conseguida pela Pantera frente às águias no Bessa. O técnico separou os cenários e apontou diferenças entre as duas formações.

«Foi uma exibição muito bem conseguida do Boavista, com uma competência muito grande e um jogo bem vencido. Mas são histórias completamente diferentes, contextos completamente diferentes, e o jogo vai ser diferente. Gostava que o resultado fosse o mesmo mas as dificuldades vão ser maiores. Sabemos disso e só temos que encontrar as soluções para essas dificuldades. Não vamos para o jogo não acreditando que vamos ultrapassar este obstáculo e que temos essa obrigação de lutar pela vitória», reforçou.



O Boavista vai jogar na Luz frente ao Benfica na próxima segunda-feira, às 19h00.