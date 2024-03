FIGURA

João Teixeira: bom jogo do médio do Rio Ave, nas ligações que foi dando e proporcionando à equipa para a frente, num jogo em que começou por ter Amine na dupla ao meio e Tanlongo a partir do minuto 33, após a lesão de Amine. O argentino também ficou condicionado com um amarelo ao minuto 40 e João Teixeira acabou por ter um papel de grande combatividade, já com o Rio Ave a jogar com dez. Saiu ao minuto 84, para a entrada de João Graça.

MOMENTO: a expulsão de Boateng (62m)

O Rio Ave, que já tinha sido obrigado a duas alterações forçadas na primeira parte, sofreu nova contrariedade na segunda parte, com a expulsão de Emmanuel Boateng. O atacante, já amarelado, viu novo cartão amarelo ao minuto 62 por pisar Filipe Ferreira e acabou expulso. Um momento marcante do jogo, mas mesmo em inferioridade numérica a equipa de Luís Freire acabou por ser até melhor do que o Boavista em alguns períodos, acabando a somar um ponto.

OUTROS DESTAQUES:

Seba Pérez: deu capacidade de recuperação de bola e alguma lucidez no meio-campo do Boavista, mostrando também certeza e qualidade no passe.

Patrick William: exibição consistente na defesa do Rio Ave, com e sem bola, na saída a jogar e a defender. Fez um grande corte a evitar uma potencial finalização de Bruno Lourenço na área, na segunda parte.

Bruno Onyemaechi: muito ativo ofensiva e defensivamente, por todo o corredor esquerdo, nomeadamente na primeira parte. Trabalhou bem com Salvador Agra e teve algumas boas iniciativas na saída para o ataque.

Joca: entrou para a segunda parte, rendendo Fábio Ronaldo. E entrou bem. Quase marcou no primeiro lance perigoso, mostrou qualidade individual e acabou a dar-se bem ao coletivo quando a equipa ficou a jogar com dez.