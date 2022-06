Darwin Nuñez (Benfica), Vitinha e Fábio Vieira (ambos do FC Porto) foram os jogadores que mais se valorizaram na última temporada da Liga, segundo os valores atualizados do site Transfermarkt no final da época. O goleador uruguaio valorizou-se em mais 15 milhões de euros, até aos 55, enquanto os dois jovens médios do Porto valorizaram-se, em conjunto, em 13 milhões de euros. Vitinha, passa a valer mais 6 milhões e já é o segundo jogador do campeão nacional mais valioso, apenas atrás de Otávio.

Darwin, melhor marcador da Liga, com 26 golos, valorizou de 40 milhões para 55 milhões de euros, uma subida de 37,5 por cento, a maior de todos os jogadores da liga portuguesa. Uma exceção no Benfica que, depois de mais uma temporada sem títulos, viu vários jogadores perderem valor, como são os casos mais evidentes de Rafa Silva (menos 5 milhões de euros) e de Éverton Cebolinha (menos 3 milhões de euros).

Darwin é, aliás, o único jogador do Benfica na lista dos dez jogadores mais valiosos da Liga, dominada por jogadores do FC Porto e Sporting. O novo campeão nacional conta no top-ten com Otávio, Vitinha, Fábio Vieira e Diogo Costa. Fábio Vieira teve também um crescimento exponencial, passando a valer 25 milhões de euros, mais oito do que na atualização anterior.

Os leões, por seu lado, estão representados neste parâmetro por Matheus Nunes, Pedro Gonçalves, Pedro Porro, Pablo Sarabia e João Palhinha, ficando ainda com Gonçalo Inácio, valorizado em mais 5 milhões de euros, à porta. Pote e Palhinha perderam valor, em relação à atualização anterior, mas Matheus Nunes e Ugarte ficaram mais «caros».

Na lista dos 25 jogadores mais valiosos, além dos três grandes, conta com dois jogadores do Sp. Braga. Ricardo Horta, no 14.º lugar, manteve a avaliação nos 20 milhões de euros, enquanto David Carmo, valorizado em mais 5 milhões de euros, para um total de 15 milhões, está na 23.ª posição.

Confira a lista completa na galeria associada (valores e atualizações nas legendas)