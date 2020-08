O Marítimo voltou a golear esta sábado a equipa B, por 5-0, no segundo teste de pré-temporada da equipa madeirense, realizado no complexo desportivo do clube, no Funchal.

Rodrigo Pinho (gp), Joel Tagueu, Aires Sousa, Getterson e Diego Moreno apontaram os golos da vitória conseguida pela equipa que agora é treinada por Lito Vidigal.

Na primeira parte, o Marítimo alinhou com Amir Abedzadeh, Fábio China, Zainadine, René Santos, Nanu, Bambock, Pedro Pelágio, Umaro Baldé, Rúben Macedo, Joel e Rodrigo Pinho.

Já no segundo tempo, o emblema insular começou com Charles, Gonçalo Duarte, Dejan Kerkez, Lucas Áfrico, Carlos Tovar, Jean Cléber, Diego Moreno, Rafik Guitane, Marcelinho, Aires Sousa e Jefferson, tendo ainda entrado Getterson e Moisés Mosquera.

Edgar Costa, Fumu Tamuzo, Erivaldo, Milson e Jorge Correa estão entregues ao departamento médico do Marítimo, tendo os dois primeiros contraído as lesões no encontro de quarta-feira, igualmente diante da equipa B, que acabou com uma vitória por 5-1 da equipa principal.