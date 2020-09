O Portimonense empatou ao final de tarde desta terça-feira ante os ingleses do Reading, num duelo de pré-época que terminou com 0-0 no marcador, no Estádio Municipal de Portimão.

Depois do embate que terminou com derrota por 2-1 frente ao Sporting, este foi o segundo ensaio de preparação para os comandados de Paulo Sérgio, que vão continuar na I Liga em 2019/2020.

Os algarvios vão começar o campeonato com a receção ao Paços de Ferreira, no fim-de-semana de 19 e 20 de setembro.