O Moreirense anunciou a contratação de Gonçalo Franco, médio de 19 anos que apareceu em janeiro na equipa principal do Leixões. Os cónegos fazem uma aposta muito forte e dizem que o contrato com Gonçalo é válido para as próximas cinco temporadas.



O atleta destacou-se nos sub23 dos matosinhenses e ainda fez seis jogos na II Liga, antes da pandemia obrigar à interrupção do campeonato.



Gonçalo Franco começou a jogar nas escolinhas do Boavista, passou pelo FC Porto, fez um ano no Rio Ave e chegou ao Leixões em 2014, para os sub15. Agora é o sétimo reforço do Moreirense, depois de Pedro Amador (Sp. Braga) Nahuel Ferraresi (Manchester City), Yan (Palmeiras), Kewin (Mirassol), Derik Lacerda (Académica) e Matheus Silva (Bahia).