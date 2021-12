O Sporting venceu esta noite o dérbi de Lisboa por 3-1, em jogo da 13.ª jornada da Liga.

No Estádio da Luz, Pablo Sarabia deu vantagem aos leões aos oito minutos, após assistência de Pedro Gonçalves. Na etapa complementar, aos 62 minutos, Matheus Nunes assistiu Paulinho para o 2-0 e o próprio Matheus fez o 3-0 seis minutos depois, aos 68. Nos descontos, Pizzi reduziu para as águias.

Com este resultado, o Sporting continua a dividir a liderança do campeonato português com o FC Porto, ambos com 35 pontos. O Benfica está no terceiro posto, já a quatro pontos dos dois rivais.