O Benfica empatou esta noite na deslocação ao terreno do Farense (0-0), em jogo da 20.ª jornada da Liga.

Em Faro, as águias somaram o terceiro empate consecutivo, depois das igualdades com o Moreirense e o Arsenal.

Assim, o Benfica fica a 15 pontos do líder Sporting e a quatro do segundo classificado, o Sp. Braga. Pode ainda ficar a cinco do FC Porto, caso os dragões vençam na segunda-feira o Marítimo. Já o Farense soma o terceiro jogo sem perder e fica na 15.ª posição, com os mesmos 18 pontos de Famalicão e Boavista.